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Экономика

Глава Мосбиржи предложил вкладывать в золото, а не в доллар

13:26, 21.01.2019 1
Глава Мосбиржи предложил вкладывать в золото, а не в доллар
Фото: moex.com

Глава Московской биржи Александр Афанасьев предложил консервативным инвесторам вкладывать не в американский доллар, а в российское золото. Он поделился наблюдением, что сверхконсервативные инвесторы приобретают доллары «и кладут их под подушку, полагая, что это очень надежно».

«Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота. Действительно, оно у нас торгуется, но торгуется с металлических счетов, они не защищены АСВ. Физические лица любят потрогать такого рода продукт, как золото», — цитирует Афанасьева агентство «Прайм».

По словам руководителя Мосбиржи, в тех странах, в которых отказывались от НДС, который сейчас мешает развитию этого продукта, там моментально вырастал рынок драгметаллов. Это Китай, Сингапур, страны ЕС — Германия, Швейцария, почти все штаты США когда-то прошли через это, отметил он.

Напомним, что эксперты обещают рост цен на золото в 2019 году. Ожидается, что стоимость металла превысит максимумы 2018-го.

ЭкономикаФинансыИнвестиции
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:03
    Для нас в рублях оно точно повысится в пересчёте через доллар.
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