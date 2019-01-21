Глава Мосбиржи предложил вкладывать в золото, а не в доллар

Глава Московской биржи Александр Афанасьев предложил консервативным инвесторам вкладывать не в американский доллар, а в российское золото. Он поделился наблюдением, что сверхконсервативные инвесторы приобретают доллары «и кладут их под подушку, полагая, что это очень надежно».

«Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота. Действительно, оно у нас торгуется, но торгуется с металлических счетов, они не защищены АСВ. Физические лица любят потрогать такого рода продукт, как золото», — цитирует Афанасьева агентство «Прайм».

По словам руководителя Мосбиржи, в тех странах, в которых отказывались от НДС, который сейчас мешает развитию этого продукта, там моментально вырастал рынок драгметаллов. Это Китай, Сингапур, страны ЕС — Германия, Швейцария, почти все штаты США когда-то прошли через это, отметил он.

Напомним, что эксперты обещают рост цен на золото в 2019 году. Ожидается, что стоимость металла превысит максимумы 2018-го.