Ласицкене: «К сожалению, в российской легкой атлетике положительных допинг-проб меньше не стало»

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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что в российской легкой атлетике положительных допинг-проб меньше не стало.

«В сборной нужно быть честными — перед собой и своими болельщиками, чтобы такого не повторялось. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но, к сожалению, положительных допинг-проб меньше не стало. И отказываться от этого нужно не ради IAAF, а для себя, для сборной России, для детей, которые на нас смотрят» — рассказала она в интервью ТАСС.

Спортсменка также выразила надежду, что на чемпионате мира 2019 года в Катаре российские легкоатлеты будут выступать под флагом страны.

Напомним, что российские легкоатлеты больше двух лет выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено.