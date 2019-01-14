В Татарстане задержали мужчину, сообщившего о «минировании» трех московских аэропортов и Госдумы

В Татарстане задержали мужчину, сообщившего о «минировании» московских аэропортов «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково», а также здания Госдумы.

«Установлено, что анонимный звонок поступил с телефона на территории Татарстана. Личность звонившего установлена. Им оказался местный житель, мужчина. Он задержан», — сказал источник агентства.

По данным «Интерфакса», задержанный известен местным правоохранительным органам неадекватным поведением. Он состоит на учете и несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре.

Напомним, в конце ноября 2018 года несколько тысяч человек эвакуировали из торговых центров Москвы из-за сообщений об угрозах взрыва. В частности, среди «заминированных» торговых центров оказались «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий» и «Горбушкин двор». Звонки с угрозами поступили с Украины.