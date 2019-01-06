Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн: «Все выложились, все красавцы»

Нападающий молодежной сборной России и уфимского «Салавата Юлаева» Павел Шэн прокомментировал победу в матче за третье место молодежного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2), сообщает «Чемпионат»:

«Валерий Николаевич Брагин сделал из нас семью, мы стали как братья. Все выложились, все красавцы. Вчера не повезло, но сегодня выиграли. Мы поговорили, что не надо опускать руки. Медаль есть медаль, нас поддержали родные, болельщики. Надо было выходить и биться за третье место. Я сразу говорил, что все команды на чемпионате мира сильные. Швейцария – сильная команда, они обыграли Швецию. Они хотели выиграть, как и мы», — сказал Шэн в эфире «Матч ТВ».