Почти 70% казанцев считают, что жизнь улучшится в 2019 году — опрос

Казань заняла второе место в рейтинге городов Приволжского федерального округа с наиболее оптимистическими ожиданиями от следующего 2019 года — около 68,08% жителей столицы Татарстана считают, что их жизнь в новом году улучшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического агентства «Промрейтинг».

На первом месте списка оказались жители Йошкар-Олы (69,23%). В пятерку также вошли Киров (66,67%), Чебоксары (65%) и Пермь (64,2%).

Ранее сообщалось, что перед Новым годом казанцы чаще всего дарили кофе и сладости. На эту категорию приходится 72% от общего количества подарков.

При этом популярностью среди подарков, которые оплатили мужчины, пользуются шаурма, сертификат в «Л'Этуаль», бокал пива.