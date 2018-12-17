Казанцы перед Новым годом чаще всего дарили десерты и шаурму

Перед Новым годом казанцы чаще всего дарили кофе и сладости. На эту категорию приходится 72% от общего количества подарков.



При этом популярностью среди подарков, которые оплатили мужчины, пользуются шаурма, сертификат в «Л'Этуаль», бокал пива, рассказали «Реальному времени» в сервисе мгновенной отправки товаров и услуг через мессенджеры и социальные сети Gmoji.

Отмечается, что мужчины чаще делают практичные подарки — например, сертификаты на поездку на такси или подписку на онлайн-кино, в то время как женщины предпочитают более эмоциональные варианты.

Так, в женский список попали десерты, лотерейные билеты, аудиокниги и апероль.

Ранее в Госдуме предложили создать в России централизованную систему сбора «ненужных» новогодних подарков и раздавать их малоимущим гражданам.