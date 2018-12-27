Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком Лицей» (6+) предлагает оформить подписку «Лицей Плюс Экзамены», которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9—11 классов к экзаменам. Стоимость месячной подписки — 499 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать включенные в нее решения по отдельности. Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно «подтянуть», чтобы поступить в нужный вуз.
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» — это целый пакет образовательных интернет-сервисов, который формируется под задачи конкретного ученика:
- углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации;
- онлайн-консультант — персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития;
- один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны;
- один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки;
- повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами;
- календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования;
- «Мои бонусы» — бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.
Задача сервиса «Ростелеком Лицей» — сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.
Все подробности о платформе «Ростелеком Лицей», подписках и новогодних акциях доступны по ссылке.
Партнерский материал
Справка
ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor's на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».
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