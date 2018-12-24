Из детского сада в Ижевске эвакуировали более 200 человек из-за задымления

В детском саду №71 в Ижевске произошло задымление электрощитовой в понедельник, 24 декабря.

В результате слаженных действий коллектива всех детей оперативно эвакуировали во второе здание сада. Всего дошкольное учреждение покинули 181 воспитанник и 35 сотрудник. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

В настоящее время специалисты исправляют дефекты оборудования. Ситуация находится на контроле мэра города Олега Бекмеметьева.

Детский сад возобновит работу в штатном режиме на следующий день.

Напомним, ранее из школы в центре Уфы эвакуировали более тысячи человек.