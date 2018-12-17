Администрация Ижевска запустит собственное сетевое издание

Администрация Ижевска планирует учредить сетевое издание «Ижевский вестник». В нем будут публиковать муниципальные правовые акты и другую официальную информацию, следует из подписанного главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым распоряжения. Документ размещен на официальном сайте столицы Удмуртии.

Отмечается, что главным редактором издания будет начальник информационно-аналитического управления администрации города. Этот пост занимает Наталья Тимофеева. Коллектив редакции будет сформирован из сотрудников администрации, занимающихся публикованием правовых актов.

Напомним, в 2016 году городские власти создали муниципальное учреждение «Агентство «Столица Ижевск», которое в апреле того же года начало выпускать муниципальную газету «Столица Ижевск». Газета тиражом в 50 тысяч экземпляров распространялась бесплатно, однако летом 2018 года был поднят вопрос о целесообразности дальнейшего ее существования. Последний полноценный номер вышел 25 октября, после этого в газете публикуются только правовые акты администрации, большая часть сотрудников попали под сокращение.