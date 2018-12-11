Мэр Уфы представил новых сотрудников городской администрации

В администрации Уфы произошли очередные кадровые перестановки. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр города Ульфат Мустафин.

Должность замглавы администрации Уфы, курирующим гуманитарный блок вопросов муниципалитета, назначена Алина Сулейманова. До этого она руководила телеканалом «Вся Уфа», также работала ведущей программы «Времечко»

Предполагается, что, кандидатуру Сулеймановой утвердил лично врио главы республики Радий Хабиров, чтобы наладить взаимодействие городской власти с местными жителями.

Начальником МБУ «Управление гражданской защиты» Уфы назначен Рафаэль Ахметов. До назначения на новую должность он трудился заместителем директора МБУ «Управление жилищного хозяйства» города Уфы. Кроме того, Ахметов порядка 30 лет случил в Вооруженных силах РФ.

Генеральным директором Единого расчетно-кассового центра Уфы назначена Айгуль Винникова. В системе ЕРКЦ города Уфы она работает с 2011 года. До назначения на новую должность была первым заместителем гендиректора ЕРКЦ

Напомним, ранее в мэрии Уфы рассказали о средней зарплате по городу.