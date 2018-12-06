Александра Франк обвинила Дудя в плагиате вопросов для интервью с Сергеем Буруновым

Актриса и режиссер Александра Франк обвинила Юрия Дудя в плагиате вопросов для интервью с звездой сериала «Полицейский с Рублевки» Сергеем Буруновым.

Франк рассказала, что несколько недель назад директор Бурунова попросил черновой вариант ее интервью с артистом, которое вышло около года назад на YouTube-канале «КиноТест».



В ответ актриса сказала, что в исходниках много личных подробностей, которые не вошли в финальный монтаж, поэтому она не имеет права ими распоряжаться без согласия Сергея. После согласия Бурунова она отправила расшифровку.



После выхода интервью Франк возмутилась и заявила, что Дудь использовал ее вопросы.

«Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов, – я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!» — приводит слова Франк "Дни.ру".



Кроме того, Франк опубликовала в своих соцсетях скриншот переписки с Александром Лютиковым, который называл себя редактором шоу «вДудь».

Позднее Юрий Дудь в своем Facebook отверг обвинения Франк в плагиате вопросов. Он опубликовал расшифровку интервью Бурунова для «КиноТеста» и предложил посчитать сколько вопросов он украл у Франк. По его словам, таких вопросов нет.

Дудь также сообщил, что Александр Лютиков, написавший Франк от лица команды шоу «вДудь», не имеет к ним никакого отношения, а является «известным троллем».