Amazon обогнала по капитализации Apple и Microsoft

Сегодня компания Джеффа Безоса Amazon на короткое время стала крупнейшей в мире по капитализации. На дневных торгах она обогнала Apple и Microsoft.

По данным Reuters, 3 декабря акции Amazon выросли на 4,7%, а рыночная капитализация достигла $865 млрд. Рост главного конкурента компании (Apple) составил только 2,1%. На тот момент капитализация детища Стива Джобса закрепилась на показателе $864,8 млрд.

В конце концов Apple вернулась на первое место с 3,49% ростом акций, что привело общую стоимость к отметке в $877 млрд. За ней последовала Amazon, которая выросла на 4,86% при рыночной капитализации в $866,6 млрд, а затем в Microsoft — на 1,08% и рыночной стоимостью $860,4 млрд.

Ранее сообщалось, что капитализация Amazon в сентябре впервые превысила 1 триллион долларов. В октябре Джефф Безос занял первое место в списке богатейших людей по версии Forbes.