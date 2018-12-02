Минниханов послушал лекцию ректора РАНХиГС
Президент Татарстана Рустам Минниханов послушал лекцию ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимира Мау.
Лекция прошла в рамках программы обучения для руководителей органов госвласти РТ и глав муниципалитетов в Болгаре и касалась новой экономической политики современной России.
Мау рассказал о современных проблемах и долгосрочных тенденциях развития экономики, а также о роли субъектов страны в формировании экономической политики, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.
В завершение лекции Минниханов поблагодарил Мау и отметил, что совершенствование эффективности деятельности госслужащих является важным элементом развития республики.
Ранее Минниханов принял участие в открытии программы обучения. Он призвал власти Татарстана быть готовыми к вызовам эры цифровизации.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым