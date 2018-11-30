Зинэтула Билялетдинов: «Обмен Бурмистрова пусть комментирует генеральный менеджер»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против ярославского «Локомотива» (5:3), отметив, что несмотря на счет, игра получилась очень тяжелой.

— Несмотря на счет, игра была очень сложной. Но ребята справились – забивали в нужный момент. Очень важно было выиграть для нас. Давно не выигрывали у «Локомотива». Сегодня прервали эту затяжную серию и очень довольны.

— Как прокомментируете обмен Бурмистрова в «Салават Юлаев» сразу на трех игроков?

— Задавайте вопросы только по игре. Обмен пусть комментирует генеральный менеджер.

— Какое ваше впечатление об Основине, как об игроке?

— Впечатление неплохое.

— С чем, на ваш взгляд, связана такая нервная концовка?

— Были ненужные удаления. Плюс соперник и так доминировал, а тут мы сами еще помогали. Поэтому напряжение в концовке было серьезное, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 декабря на своем льду против череповецкой «Северстали». Начало игры в 19.00 мск.