Елизавета Туктамышева: «За карьеру я падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут»

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от игры бразильского нападающего Неймара в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль», сообщает «Чемпионат». Парижский клуб одержал победу со счетом 2:1.

«Только что посмотрела игру «ПСЖ» — «Ливеруль». За карьеру я падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут», — написала Туктамышева в своем «твиттере».

Россиянки Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова вошли в состав участниц финала Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Ванкувере (Канада) 6—9 декабря.