Жителям села в Нижнекамском районе предложили переехать из-за горящей свалки

Жителям села Прости в Нижнекамском районе предложили переехать из-за тлеющей свалки шин. Справиться с тлением у пожарных не получается.



Жители начали болеть, сообщает ТНВ. Росприроднадзор написал заявку в Роспотребнадзор, однако в ведомстве отметили, что прямых жалоб от жителей нет, а пробы воздуха соответствуют норме.

Отмечается, что полигону требуется рекультивация, так как шины хранятся с советских район. Отмечается, что на рекультивацию необходимо около 100 млн рублей.

Напомним, что тушение мусора на несанкционированной свалке в Нижнекамском районе началось 19 октября. Тогда площадь тлеющего мусора и мелких очагов горения составила 1 500 кв. м. По данному факту возбуждено административное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

