Суд освободил совладельца «Юлмарта» под залог в 25 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину, обвиняемому в мошенничестве, с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 25 млн рублей.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении Костыгина завершено, свою вину в мошенничестве он не признает. Залог за него внесет Кондитерское объединение «Любимый край», пишет ТАСС.

«Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в „Юлмарте“, в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами. Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ретейлера», — отметил представитель Костыгина.

Костыгин был отправлен под домашний арест в середине октября прошлого года. До этого Следком предъявил ему обвинение в мошенничестве по кредиту в Сбербанке на 1 млрд рублей.