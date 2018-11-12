Капитан «Ак Барса» тренируется с первой командой, набрав форму после травмы

Капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов тренируется с первой командой, набрав форму после травмы руки, и может сыграть уже в завтрашнем матче против «Слована» — сообщает корреспондент «Реального времени» с тренировки казанской команды.

Ранее игрок провел матч за фарм-клуб казанцев — «Барс», в котором забросил две шайбы.

Напомним, что травму руки Свитов получил еще в плей-офф прошлого сезона, но провел все матчи финальной серии Кубка Гагарина — 2018, в которой казанцы обыграли ЦСКА в 4-х матчах. Все межсезонье и старт текущего сезона Александр Свитов пропустил, восстанавливаясь после травмы и набирая форму.