Российские фигуристы Забияко и Энберт победили в парном катании на NHK Trophy в Японии

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли четвертый этапе Гран-при по фигурному катанию — NHK Trophy в Хиросиме (Япония).

Забияко и Энберт получили за исполнение произвольной программы 140,66 балла и в сумме набрали 214,14. Вторыми стали китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (207,24). Тройку призеров замкнули американцы Алекса Шимека Книрим/Крис Книрим (190,49), передает "Р-Спорт".



Стоит отметить, что ранее Забияко и Энберт победили на этапе в Хельсинки.

Накануне российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе серии Гран-при в японской Хиросиме. Туктамышева набрала 76,17 балла.