Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при Японии
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе серии Гран-при в японской Хиросиме. Она набрала 76,17 балла.
Второе и третье места заняли японки Сатоко Мияхара (76,08) и Маи Михара (70,38).
Показ произвольной программы состоится завтра.
Напомним, ранее Туктамышева выиграла второй этап Гран-при Scate Canada, оставив другую россиянку, Евгению Медведеву, на третьей строчке.Спорт Удмуртия
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