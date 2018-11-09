Новости спорта

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при Японии

12:13, 09.11.2018
Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при Японии
Фото: mil.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе серии Гран-при в японской Хиросиме. Она набрала 76,17 балла.

Второе и третье места заняли японки Сатоко Мияхара (76,08) и Маи Михара (70,38).

Показ произвольной программы состоится завтра.

Напомним, ранее Туктамышева выиграла второй этап Гран-при Scate Canada, оставив другую россиянку, Евгению Медведеву, на третьей строчке.

Спорт Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты