Регионы могут получить еще 100 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Регионы России получат 100 млрд рублей дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на 2019 год. Соответствующие поправки одобрила трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям.

«Распределены межбюджетные трансферты регионам на 2018 год и субсидии и иные межбюджетные трансферты на 2019 год. Соответствующие поправки будут внесены в проект федерального бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов ко второму чтению», — цитирует ТАСС первого вице-спикера Госдумы, сопредседателя трехсторонней комиссии Александра Жукова.



По его словам, распределение средств необходимо регионам для помощи в выполнении поручений, предусмотренных майским указом президента РФ Владимира Путина от 2012 года.

Предполагается, что Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на заседании 14 ноября.



Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал новый «майский указ». До 2024 года страна должна вдвое снизить уровень бедности, обеспечить ускоренный рост пенсий и стабильное увеличение реальных доходов граждан. Подробно — в материале «Реального времени».