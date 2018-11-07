Boeing предупредит авиакомпании об опасности срыва новых лайнеров 737 Max в пике

Фото: ru.wikipedia.org / Aka The Beav

Компания Boeing намерена сообщить операторам своих новых моделей самолетов 737 Max о возможности самостоятельного срыва лайнеров в крутое пике из-за ошибочных показателей системы контроля полета.

По данным Bloomberg, компания намерена объяснить пилотам данной модели, как необходимо действовать при возникновении подобной проблемы.

Предупреждение основано на предварительных выводах по крушению лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air.



Пассажирский самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно сообщил, что воздушное судно разрушилось от удара о поверхность моря.