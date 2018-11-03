В России запустили реактор первой в мире плавучей атомной электростанции

Концерн «Росэнергоатом» успешно запустил реактор первой в мире плавучей электростанции «Академик Ломоносов».



На данный момент, плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», который является частью плавучей атомной электростанции на Чукотке, загружается ядерным топливом в Мурманске. В 2019 году он будет отбуксирован в морской порт города Певека (Чукотский АО).

Энергоблок должен будет обеспечить электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя и вырабатывать до 240 тыс. куб. м воды ежедневно, срок службы энергоблока — 35-40 лет, пишет ТАСС.

Ранее в инвестмеморандум РТ на 2018 год включили комплекс по сжижению газа и два энергоблока Казанской ТЭЦ.