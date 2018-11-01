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В Минсвязи РФ заявили о неэффективности блокировок в интернете

08:47, 01.11.2018
В Минсвязи РФ заявили о неэффективности блокировок в интернете
Фото: minsvyaz.ru

Замглавы мМинистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил, что блокировка контента в интернете доказывает свою неэффективность, поэтому рано или поздно от нее нужно будет отказаться.

«Мы считаем, что блокировки все больше и больше показывают свою неэффективность, и полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», — цитирует Волина «РИА Новости».

Замглавы Минсвязи привел в пример Китай, где работают Telegram и WhatsApp, которые официально заблокированы.

Ранее Алексей Волин заявил, что хаотичное и чрезмерное государственное регулирование интернета является тормозом развития цифровой экономики.

ТехнологииIT
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