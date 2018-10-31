В Перми изменится расписание четырех автобусных маршрутов

Власти Перми с 1 ноября скорректируют расписание автобусных маршрутов №3т, №9т, №12т и №52.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, маршрут №52 «микрорайон Парковый — Олимпиец» будет ходить чаще в связи с переходом на зимний вариант расписания. Также изменится расписание автобусных маршрутов №3т «10-й микрорайон — Центральный рынок», №9т «Субботино — Верхние Муллы» и №12т «Микрорайон Ива — улица Грачева».

Кроме того, автобусные маршруты №46 и №55 прекратят свою работу. Работу сезонных маршрутов планируется возобновить в следующем году, добавили в мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что в Пермь привезут два китайских электробуса для тестирования в уральском климате.