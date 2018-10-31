«Единая Россия» исключила из партии мэра Нефтекамска Рашита Давлетова
Президиум Генсовета «Единой России» 30 октября принял решение приостановить членство главы администрации Нефтекамска Рашита Давлетова.
Причиной исключение из партии стало возбуждение уголовного дела в отношении Давлетова. В пресс-службе «Единой России» отметили, что членство приостановлено до получения результатов рассмотрения дела.
Напомним, ранее республиканское управление ФСБ передало в Следком материалы на мэра Нефтекамска Рашита Давлетова. Чиновник обвиняется в превышении полномочий.Общество Башкортостан
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