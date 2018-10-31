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«Единая Россия» исключила из партии мэра Нефтекамска Рашита Давлетова

10:04, 31.10.2018
«Единая Россия» исключила из партии мэра Нефтекамска Рашита Давлетова
Фото: neftcity.ru

Президиум Генсовета «Единой России» 30 октября принял решение приостановить членство главы администрации Нефтекамска Рашита Давлетова.

Причиной исключение из партии стало возбуждение уголовного дела в отношении Давлетова. В пресс-службе «Единой России» отметили, что членство приостановлено до получения результатов рассмотрения дела.

Напомним, ранее республиканское управление ФСБ передало в Следком материалы на мэра Нефтекамска Рашита Давлетова. Чиновник обвиняется в превышении полномочий.

Общество Башкортостан
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