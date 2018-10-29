Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Турции Эрдоганом

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил торжественное мероприятие, посвященное открытию нового международного аэропорта в Стамбуле. Боец оказался в числе приглашенных от лица президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана гостей.

Перед открытием Нурмагомедов и Эрдоган пожали друг другу руки, обменявшись парой фраз, после чего турецкий президент продолжил приветствовать других иностранных гостей.

Турецкая пресса отмечает, что новый аэропорт является крупнейшим в мире.

Напомним, недавно Хабиб вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира, возглавил который президент Турции Реджеп Эрдоган. Это произошло сразу после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.