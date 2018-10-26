Совет безопасности России отказался реформировать ФСИН — СМИ

Члены Совета безопасности России на последнем заседании приняли решение сохранить действующую структуру Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

На заседании рассматривался вопрос о реформировании Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) путем передачи ее полномочий в МВД, пишет «Новая газета со ссылкой на источники.

Однако члены Совбеза решили сохранить структуру ФСИН, ужесточив надзор за работой ее сотрудников.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформы ФСИН и предложила передать часть ее функций гражданской службе. Данная инициатива возникла после видео с пытками в Ярославской колонии, опубликованного «Новой газетой».