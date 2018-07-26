В Совфеде предложили разделить ФСИН после видео с пытками в колонии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформы ФСИН и предложила передать часть ее функций гражданской службе.



«Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла… Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека, и ни один из них не остановился», — цитирует РБК Матвиенко.

По ее словам, ФСИН нуждается в изменениях по примеру Минобороны. Спикер предлагает разделить функции контроля и охраны с функцией перевоспитания и социализации, которыми, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба.

«Сколько лет мы жили с этим злом (дедовщиной, — прим. ред.), когда приходили известия, что молодых солдат мучали, унижали? Ведь удалось с этим справиться», — добавила Матвиенко.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Позднее 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть — задержаны.

