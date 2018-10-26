Минниханов: Татарстан справится с задачей нарастить торговый оборот с Казахстаном до $1 млрд

Россия и Казахстан должны нарастить торговый оборот между странами до $18,5 млрд к концу года. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что Татарстан достигнет оборота в $1 млрд.

«Задача, которую нам ставили — дойти до 1 миллиарда долларов США оборота — очень близка к выполнению, я думаю, мы справимся», — заявил он на Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в Казанской Ратуше.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в свою очередь, открывая заседание, подчеркнул, что российские власти «всячески болеют об интеграции», передает корреспондент «Реального времени».

Он сообщил, что приток прямых российских инвестиций в Казахстан составил $12 млрд, а казахстанских в Россию — превысил $4 млрд. Товарооборот между странами за первую половину 2018 года вырос почти на четверть, добавил Силуанов.

К сегодняшнему заседанию подготовлены к подписанию 20 различных соглашений.