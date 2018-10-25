Губернатор Краснодарского края ввел в регионе режим ЧС

С четверга на территории Краснодарского края ввели режим ЧС, где из-за сильных дождей оказались подтоплены населенные пункты, разрушены дороги и затруднено железнодорожное сообщение.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года», — говорится в распоряжении губернатора края Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте администрации региона.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за сильных ливней погибли два человека. Число пострадавших уточняется.