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Происшествия

В Казани мужчина попал под трамвай

23:51, 30.09.2018
В Казани мужчина попал под трамвай
Фото: скриншот

На проспекте Победы в Казани мужчина попал под трамвай. Он переходил через пути на значительном расстоянии от дорожной зебры в районе улицы Ломжинской.

Вагоновожатая заметила пешехода и затормозила, но трамвай протащил пешехода несколько метров, передает «Татарстан-24».

Очевидцы и пассажиры вытащили пострадавшего из-под вагона и оказали первую помощь. В настоящее время мужчина с тяжелыми травмами находится в больнице.

Ранее В Советском районе Казани столкнулись два трамвая.

Происшествия Татарстан
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