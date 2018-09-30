В Казани мужчина попал под трамвай
На проспекте Победы в Казани мужчина попал под трамвай. Он переходил через пути на значительном расстоянии от дорожной зебры в районе улицы Ломжинской.
Вагоновожатая заметила пешехода и затормозила, но трамвай протащил пешехода несколько метров, передает «Татарстан-24».
Очевидцы и пассажиры вытащили пострадавшего из-под вагона и оказали первую помощь. В настоящее время мужчина с тяжелыми травмами находится в больнице.
Ранее В Советском районе Казани столкнулись два трамвая.Происшествия Татарстан
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