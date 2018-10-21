Директор «Артека» опроверг сообщения об обучении Рослякова стрельбе в лагере

Директор «Артека» Алексей Каспржак опроверг, что Владислав Росляков, расстрелявший людей в колледже Керчи, обучался стрельбе в лагере.

Так он отреагировал на распространение рядом СМИ фотографии юноши в очках и с винтовкой, которым, как утверждают издания, является Росляков. По их версии, он проходил огневую подготовку в «Артеке» в октябре этого года.

«Это другой мальчик. У нас не может быть детей из системы начального профессионального образования, мы просто с ней не работаем. Это другой ребенок. К нам дети могут приезжать до 17 лет включительно, но НПО работает с 9-го класса, это ребенок с 15—16 лет. Они уходят в НПО и СПО и уже в «Артек» попасть не могут. Потому что мы предоставляем услугу общего образования. А дети, которые в колледже учатся, у них есть программа и профессионального образования, мы ее не можем реализовать по всему перечню. Ну и если вы видели фото, вы понимаете, что это не тот человек», — цитирует Каспржака «Говорит Москва».

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек.

СМИ сообщили, что керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года и действовал один.