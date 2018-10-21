Митрополит Феофан выступил против размещения камер СИЗО в здании Макарьевской церкви Казани

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в ходе осмотра Макарьевской церкви, расположенной на территории казанского СИЗО №2, выступил против дальнейшего размещения камер следственного изолятора в здании храма.

«Размещение в православном храме камер следственного изолятора является надругательством над святыней. В этом нет никакой логики, учитывая тот факт, что к храму примыкает трехэтажное здание больших размеров, которое в настоящее время пустует и доведено до аварийного состояния. Возникает вопрос, почему именно в храме были устроены камеры для заключенных?» — приводит его слова пресс-служба Татарстанской митрополии.

Феофан отметил, что, посещая ранее это СИЗО, он общался с подследственными, в том числе православными. Люди единогласно заявили, что чувствуют себя «дважды некомфортно», потому что осознают недопустимость размещения в здании церкви подобного рода учреждений.

Митрополита поддержал председатель Синодального отдела РПЦ по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх. Он предложил превратить церковь в тюремный храм, если ее на данный момент невозможно передать верующим.

«Сегодня мы стремимся создать условия для церковной жизни народа. Заключенные остаются нашими гражданами и имеют свободу совести и вероисповедания, даже в местах лишения свободы», — подчеркнул Иринарх.



Ранее в редакции «Реального времени» на онлайн-конференции побывал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Подробнее — в материале издания.