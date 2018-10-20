Главред ProUfu.ru: атаку могли вызвать публикации о прокуратуре Башкирии, ГИБДД и даже о Мустае Кариме

Главный редактор ProUfu.ru Рамиль Рахматов прокомментировал DDoS- атаку на издание. По его мнению, спровоцировать подобную акцию могли несколько материалов, опубликованных порталом за последнее время.

«Я могу подозревать вполне конкретных заказчиков этой атаки, но, понятным причинам, не могу их пока назвать», — отметил Рахматов.

При этом он назвал материалы, которые могли вызвать такую реакцию. Среди них статья об обысках в прокуратуре Башкирии, «материал-откровение» бывшего сотрудника ГИБДД, в котором он рассказывает о проблемах коррупции, кумовства и прочих недостатках ведомства, а также материал о возможном присвоении уфимскому аэропорту имени литератора Мустая Карима.

Главный редактор ProUfu.ru отметил, что острая статья о башкирском писателе могла каким-либо образом задеть внука Мустая Карима — Тимербулата Каримова, который приходится зятем главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Напомним, что на этой неделе сайт подвергался DDoS- атаке дважды.