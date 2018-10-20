Башкирское издание ProUfu.ru вновь подверглось хакерской атаке

Сайт башкирского издания ProUfu.ru второй раз за неделю подвергся DDoS-атаке. Редакция сообщила об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Недруги все-таки уронили наш сайт ProUfu.ru. Будем еще упорнее работать. Не злите нас. А вы, уважаемые читатели, ждите новых расследований», — говорится в сообщении издания.

Напомним, что в понедельник, 15 октября, в работе сайта уже произошел сбой. Тогда также главной версией стала DDoS-атака на издание. При этом в редакции пока не называют версий об организаторах этой атаки.