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Башкирское издание ProUfu.ru вновь подверглось хакерской атаке

19:47, 20.10.2018

Сайт башкирского издания ProUfu.ru второй раз за неделю подвергся DDoS-атаке. Редакция сообщила об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Недруги все-таки уронили наш сайт ProUfu.ru. Будем еще упорнее работать. Не злите нас. А вы, уважаемые читатели, ждите новых расследований», — говорится в сообщении издания.

Напомним, что в понедельник, 15 октября, в работе сайта уже произошел сбой. Тогда также главной версией стала DDoS-атака на издание. При этом в редакции пока не называют версий об организаторах этой атаки.

ТехнологииМедиа Башкортостан
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