При взрыве на заводе под Петербургом погибли три человека

В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине погибли три человека. В помещении, где произошел взрыв, по последним данным, было пять человек.

В администрации Ленинградской области сообщили, что два человека получили травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.



Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого произошла задержка одного пригородного поезда на магистрали Санкт-Петербург — Луга.

СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть.

Напомним, взрыв прогремел сегодня в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области. Оперативные службы, получив сигнал о происшествии, выехали на место ЧП.