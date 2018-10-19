Новости происшествий

01:00 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

При взрыве на заводе под Петербургом погибли три человека

23:33, 19.10.2018
При взрыве на заводе под Петербургом погибли три человека
Фото: vk.com / gatchina47

В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине погибли три человека. В помещении, где произошел взрыв, по последним данным, было пять человек.

В администрации Ленинградской области сообщили, что два человека получили травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого произошла задержка одного пригородного поезда на магистрали Санкт-Петербург — Луга.

СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть.

Напомним, взрыв прогремел сегодня в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области. Оперативные службы, получив сигнал о происшествии, выехали на место ЧП.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты