Из Самары запущены прямые авиарейсы в Китай

Авиакомпания «ИрАэро» запустила прямые перелеты из Самары в Китай.

Пунктом прибытия стал тропический город Хайкоу — столица провинции Хайнань. Рейсы будут проходить в октябре по понедельникам, в ноябре — по средам. Перелеты осуществляются на самолете Boeing 777-200. Время в пути составляет около 8 часов, рассказали в пресс-службе самарского аэропорта.

Изначально планировалось, что перелеты должны начаться 17 сентября. Тогда Росавиация постановила выдать разрешения на рейсы только при условии наличия у «ИрАэро» подтвержденных слотов с китайской стороны.

Напомним, ранее стало известно, что ежедневный поезд Самара — Казань будет проходить через Ульяновск.