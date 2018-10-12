МИД РФ обвинил США в попытках создать в Сирии квазигосударство

Министерство иностранных дел России считает, что США пытаются с помощью своих союзников использовать сирийские территории для создания незаконного квазигосударства.

«На территории Сирии есть огромные земли к востоку от Евфрата, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли Соединённые Штаты стараются использовать через своих сирийских союзников — прежде всего через курдов — для того, чтобы создать там квазигосударство», — заявил глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match.

По его словам, США «пытаются делать всё, чтобы там создавать условия для нормальной жизни своих подопечных, создают там органы власти, альтернативные легитимным органам власти Сирийской Арабской Республики, и активно содействуют возвращению туда беженцев и их расселению там». Лавров подчеркнул, что на территориях, подконтрольных сирийскому правительству, Штаты не хотят создавать условия для возвращения беженцев, пишет RT.

«Ответ может быть только один: потому что там хотят создать территорию, которая будет прообразом некоего нового государства — может, это будет опять опаснейшая игра с Курдистаном, с идеей большого Курдистана», — сказал министр.

В конце сентября сообщалось, что на север Сирии прибывают частные военные компании. Предполагается, что они позволят проецировать силу США в случае, если придет конец официальному военному присутствию страны в этом регионе, как того хочет президент Дональд Трамп.