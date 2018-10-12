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Имущество «Татфондбанка» на торгах продали за 3,5 млн рублей

17:08, 12.10.2018
Имущество «Татфондбанка» на торгах продали за 3,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что имущество ПАО «Татфондбанк» продали на торгах за 3,5 млн рублей.

В том числе были проданы несколько золотых слитков на почти 3,2 млн рублей. Покупателем стало ООО «Касмет». Также на торгах был продан гараж в Советском районе Казани за 366 тыс. рублей. Покупателем стало физлицо. Оба договора были заключены 28 сентября текущего года, сообщает конкурсный управляющий.

Напомним, в ходе конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов уже направлено 18,2 млрд рублей. Всего в результате инвентаризации имущества банка в октябре выявили недостачу активов в размере 40,9 млрд рублей.

При этом на поиск денег дали еще полгода — заседание пройдет в марте следующего года. Предполагается, что этого времени будет достаточно для полной оценки активов.

ЭкономикаБанки Татарстан
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