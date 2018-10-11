Глава «МегаФона» досрочно ушел в отставку

Многолетний гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков решил покинуть компанию за несколько месяцев до истечения контракта.



Совет директоров утвердил на место Солдатенкова исполнительного директора Геворка Вермишяна, пишет «Коммерсант». Его кандидатуру рассмотрят на общем собрании акционеров в ноябре.

«Современный рынок требует непрерывного развития и нового управленческого мышления, а у любого серьезного бизнеса должен существовать план преемственности в руководстве. Я считаю, нам удалось реализовать его стратегически верно»,— отметил Сергей Солдатенков.

Ранее Солдатенков сообщал о намерении покинуть компанию.