Канделаки о бое Нурмагомедова: это битва со светским исламом, который пропагандируют Кадыров и Минниханов

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что Хабиб Нурмагомедов будет биться не с Конором Макгрегорором, а «со всем светским исламом», который «пропагандируют» глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Нурмагомедов и Конор. Две абсолютно разные идеологии. Кавказский консерватизм, отрицающий всякую светскость, и шоу-бизнес в чистом виде. Этот конфликт хрестоматиен, как и его финал. Этот бой для Хабиба — битва не с Конором, а со всем светским исламом, который пропагандируют Кадыров и Минниханов. Где технологии западного мира адаптируются под аутентичные особенности. Но не отрицаются, не изгоняются, а адаптируются. Лично я за адаптацию и прогресс!» — написала она в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов и Макгрегор могут получить за бой за титул чемпиона UFC рекордные гонорары. Поединок пройдет 6 октября в Лас-Вегасе (7 октября в 7.00 по мск).