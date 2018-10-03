Энвер Лисин и «Сибирь» договорились о расторжении контракта. Игрок получит 15 миллионов компенсации

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о расторжении контракта с нападающим Энвером Лисиным, которого подписал в нынешнее межсезонье. Соглашение с хоккеистом расторгли по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что форвард получит от новосибирского клуба 15 миллионов рублей компенсации.

В нынешнем сезоне 32-летний Лисин принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, сделав 4 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 4 минутах штрафа.

Раннее Лисин выступал за уфимский «Салават Юлаев», в котором провел три сезона.

Новосибирский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Востока и Континентальной хоккейной лиги в целом, одержав лишь одну победу и набрав два очка.



