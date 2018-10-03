Суд отказался отменить арест Навальному за акцию против пенсионной реформы
Московский городской суд оставил оппозиционера Алексея Навального под арестом по делу об акции против повышения пенсионного возраста.
Суд постановил исчислять срок ареста политику с 6 часов 20 минут 24 сентября, в остальном защиту жалобы Навального не удовлетворили, передает «Дождь».
Ранее сообщалось, что ФСИН может потребовать отправить Навального в колонию из-за постоянных арестов.Происшествия
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