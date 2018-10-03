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Суд отказался отменить арест Навальному за акцию против пенсионной реформы

15:43, 03.10.2018
Суд отказался отменить арест Навальному за акцию против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московский городской суд оставил оппозиционера Алексея Навального под арестом по делу об акции против повышения пенсионного возраста.

Суд постановил исчислять срок ареста политику с 6 часов 20 минут 24 сентября, в остальном защиту жалобы Навального не удовлетворили, передает «Дождь».

Ранее сообщалось, что ФСИН может потребовать отправить Навального в колонию из-за постоянных арестов.

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