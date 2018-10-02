Экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии возглавил республиканский журнал

Бывший председатель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Черкасов назначен главным редактором общественно-политического журнала «Республика» и журнала «Луч». Оба журнала находятся в республиканской собственности.

Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики Алексей Воронцов сегодня представил его коллективу. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

На днях Черкасов также стал заместителем председателя Союза журналистов Удмуртии.

В предыдущем созыве Госсовета Удмуртии Черкасов возглавлял фракцию КПРФ. В 2017 году избраться в республиканский парламент не смог. Ранее он также был вторым секретарем рескома КПРФ. Параллельно был главным редактором газеты «Мой город Глазов».