Алан Дзагоев: «Отсутствие лидеров «Реала»? Это большой клуб»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на пресс-конференции в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» отметил силу соперника, который приехал в Москву не в оптимальном составе, сообщает «Спорт-Экспресс». Против армейцев не смогут сыграть Серхио Рамос, Марселу, Иско и Гарет Бэйл.

— Отсутствие лидеров «Реала»? Это большой клуб, — сказал Дзагоев. — В команде такого уровня игроков на два состава. Не думаю, что это облегчит нашу жизнь. У них есть те, кто может заменить травмированных. Нам от этого не легче.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в «Лужниках». Начало игры — в 22.00 мск.

