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ВК «Зенит-Казань» проиграл оренбуржскому «Нефтянику» со счетом 2:3

14:39, 23.09.2018
ВК «Зенит-Казань» проиграл оренбуржскому «Нефтянику» со счетом 2:3
Фото: пресс-служба "Зенит-Казань"

Казанский волейбольный клуб «Зенит» проиграл «Нефтянику» из Оренбурга. Игра прошла в рамках предварительного этапа Кубка России.

Матч завершился со счетом 2:3 (25:23, 25:22, 18:25, 18:25, 15:13). Несмотря на проигрыш, команда автоматически проходит в следующий раунд, так как отправила в сборную России трех и более игроков.

Накануне «Зенит-Казань» уступил «Динамо» (Челябинск) в матче предварительного этапа Кубка России.

СпортВолейбол Татарстан
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