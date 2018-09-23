ВК «Зенит-Казань» проиграл оренбуржскому «Нефтянику» со счетом 2:3
Казанский волейбольный клуб «Зенит» проиграл «Нефтянику» из Оренбурга. Игра прошла в рамках предварительного этапа Кубка России.
Матч завершился со счетом 2:3 (25:23, 25:22, 18:25, 18:25, 15:13). Несмотря на проигрыш, команда автоматически проходит в следующий раунд, так как отправила в сборную России трех и более игроков.
Накануне «Зенит-Казань» уступил «Динамо» (Челябинск) в матче предварительного этапа Кубка России.СпортВолейбол Татарстан
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