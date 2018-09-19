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Нижегородский бизнесмен выкупил у Казанского судостроительства «Святую Русь» за 8,5 млн рублей

15:46, 19.09.2018
Нижегородский бизнесмен выкупил у Казанского судостроительства «Святую Русь» за 8,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода выкупил у ООО «Туристическая фирма «Казанская судоходная компания» теплоход «Святая Русь» за 8,5 млн рублей.

Речь идет о пассажирском теплоходе «Святая Русь». Как следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, имущество находится в залоге у АО «Фондсервисбанк».

Ранее в Нижегородской области сел на мель теплоход «Очарованный Странник», принадлежащий казанской компании «Волжские путешествия».

БизнесТранспорт Татарстан
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