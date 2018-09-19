Нижегородский бизнесмен выкупил у Казанского судостроительства «Святую Русь» за 8,5 млн рублей
Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода выкупил у ООО «Туристическая фирма «Казанская судоходная компания» теплоход «Святая Русь» за 8,5 млн рублей.
Речь идет о пассажирском теплоходе «Святая Русь». Как следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, имущество находится в залоге у АО «Фондсервисбанк».
Ранее в Нижегородской области сел на мель теплоход «Очарованный Странник», принадлежащий казанской компании «Волжские путешествия».БизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым