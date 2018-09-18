«Ростелеком» поддержит онлайн-олимпиаду по английскому языку Skyeng Super Cup

Началась регистрация участников новой онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Аutumn 2018 (6+), которая в очередной раз пройдет при поддержке компании «Ростелеком». Партнером олимпиады также традиционно выступает Институт международного образования Московского педагогического государственного университета (ИМО МПГУ).

По прогнозу организаторов, общее количество участников Skyeng Super Cup составит около 150 тыс. школьников. По 9 октября продлится так называемый тренировочный тур, а основные соревнования запланированы на период с 10 октября по 3 ноября 2018 года.

На этот раз впервые в олимпиаде могут принять участие школьники младших возрастов — со 2-го по 4-й классы. Для них были разработаны специальные задания, которые проверяют знание английского языка в формате компьютерной игры, что помогает детям вовлечься в соревнования и понять преимущества владения иностранным языком в современном мире.

Для учеников 5—8 классов Skyeng Super Cup также будет проводиться по-новому. Для участников созданы особые задания, которые научат детей необходимым навыкам XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий потенциал, цифровое и дизайн-мышление. Помимо проверки скорости чтения, грамматики и аудирования, будут принципиально новые этапы: исследование, фокусировка и генерация идеи, решение проблемы. Оценить новые задания для 5—8 классов может любой желающий — пробный тур открыт для всех.

Для 9—11 классов олимпиада будет проходить в привычном формате, так как ее основная цель — помочь школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Задания для старшеклассников разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и состоят из четырех обязательных блоков: аудирование, чтение, грамматика и лексика.

«В этом сезоне мы постарались предложить школьникам всех возрастов то, что для них особенно актуально. Так для учеников 2—4 классов сделали игровой формат заданий, который доказывает, что учить английский можно весело. 5—8 класс — период, когда у детей происходит активное становление личности, когда важно показать, как важно мыслить шире и смелее. И наши новые задания помогают развивать навыки дизайн-мышления. А ученики 9—11 классов как всегда могут подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ, также мы используем подходы международных экзаменов. Надеемся, что олимпиада поможет школьникам не только проверить уровень знаний, но и приобрести актуальные для их возраста навыки», — сказала руководитель образовательного проекта «Олимпиада» онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева.

Участие в олимпиаде бесплатное. Победители смогут выиграть технику для обучения, книги, поездки в детские англоязычные лагеря. Все подробности об онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Аutumn 2018 доступны на ее официальном сайте.

Онлайн-олимпиада Skyeng Super Cup проводится с 2017 года. За все время в ней приняло участие почти 350 000 школьников из 3 000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.

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