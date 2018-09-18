Власти Перми планируют увеличить штраф за безбилетный проезд

Власти Перми могут увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий законопроект будет внесен в краевое Заксобрание.

По словам начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Романа Залесинского, планируется ужесточение существующего штрафа в 100 рублей, а также создание контролирующего органа. Насколько вырастет сумма, не уточняется, пишет «Коммерсант».

Полученные от штрафов средства будут направлены на погашение кассового разрыва при реализации новой транспортной концепции Перми.

Напомним, ранее в Удмуртии запретили продажу вэйпов несовершеннолетним.